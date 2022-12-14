Бразильской конфедерации футбола предъявлен иск на 1 млн реалов из-за ситуации с котом на пресс-конференции

Бразильской конфедерации футбола предъявлен судебный иск из-за ситуации с котом на .

Напомним, во время ответа форварда на пресс-конференции к нему на стол запрыгнул кот. Пресс-атташе команды Винисиус Родригес сперва погладил кота, а затем схватил его за шкирку и за спину и сбросил на пол.

Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны подали иск против Бразильской футбольной конфедерацию (CFB) на один миллион реалов (200 тысяч долларов).

Они также потребовали публичных извинений и организации программы по обучению работников CFB охране окружающей среды и уходу за животными.

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