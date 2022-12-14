Елена Вяльбе победила в номинации «Тренер года» на Национальной спортивной премии

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Тренер года».

На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники под руководством Вяльбе завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

В данной номинации также были представлены главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов и тренер мужской сборной России по фехтованию Элина Орлова.