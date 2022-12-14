Елена Вяльбе победила в номинации «Тренер года» на Национальной спортивной премии

Теги лыжные гонки ФЛГР рейтинги Елена Вяльбе Министерство спорта России Евгений Плехов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Тренер года». 

На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники под руководством Вяльбе завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

В данной номинации также были представлены главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов и тренер мужской сборной России по фехтованию Элина Орлова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные