РУСАДА получило 68 запросов на терапевтическое исключение с января по ноябрь, 37 одобрили
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2022 года получило от спортсменов 68 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.
«С января по ноябрь 2022 года в РУСАДА поступило 68 запросов на оформление терапевтического использования, 37 запросов было одобрено», – сообщили в РУСАДА.
TUE, или терапевтическое исключение, позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные вещества.
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