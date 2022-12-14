РУСАДА получило 68 запросов на терапевтическое исключение с января по ноябрь, 37 одобрили

Российское антидопинговое агентство ( ) с января по ноябрь 2022 года получило от спортсменов 68 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«С января по ноябрь 2022 года в РУСАДА поступило 68 запросов на оформление терапевтического использования, 37 запросов было одобрено», – сообщили в РУСАДА.

TUE, или терапевтическое исключение, позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные вещества.