Карпов о шахматистах, подписавших письмо против спецоперации на Украине: «Считаю это предательством интересов России»

12-й чемпион мира осудил людей из мира шахмат, подписавших письмо против спецоперации России на Украине.

Редактор сайта Федерации шахмат России Владимир Барский попросил Карпова оценить деятельность действующего президента ФШР Андрея Филатова.

«Он (Филатов) уже долгие годы президент, он привел спонсоров... Я не ожидал услышать от вас вопроса, потому что вам нужно сначала разобраться со своей подписью и со своим письмом, после этого можно было бы и говорить о чем-то.

Андрей Васильевич (Филатов) к этому (письму) отношения не имел, это его защищает. Вы посмотрите письмо, которое вы подписали, и будете разбираться. Я считаю это предательством интересов России.

Вообще, шахматисты групповыми письмами и политикой никогда не занимались даже при советской власти. Один раз было только письмо по поводу выезда Корчного из Советского Союза сначала в Голландию, потом в Швейцарию.

Шахматист имеет право на собственное мнение, а сколачивать группы и выступать с какими-то политическими интересами, а тем более с осуждением действий президента России – это предательство», – сказал Карпов.