«Ради спорта и на благо их карьеры». WBA восстановила российских боксеров в рейтингах

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила боксеров из России и Беларуси в рейтингах.

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине.

Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA», – говорится в заявлении.

Напомним, россияне и белорусы были исключены из рейтингов в марте этого года.

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