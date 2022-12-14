«Ради спорта и на благо их карьеры». WBA восстановила российских боксеров в рейтингах
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила боксеров из России и Беларуси в рейтингах.
«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине.
Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA», – говорится в заявлении.
Напомним, россияне и белорусы были исключены из рейтингов в марте этого года.
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