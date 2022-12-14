НБА. «Кливленд» в гостях у «Далласа», «Клипперс» против «Миннесоты» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
Обладатель третьего места на Востоке «Кливленд» в гостях сыграет против «Далласа» Луки Дончича. Набравшие ход после возвращения Кавая Ленарда «Клипперс» встретятся с неудачно стартовавшей «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 15 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 05.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Сложно писать что-то про Кливленд, когда на любимом сайте очередное непонятное обновление, и комментарии теперь как-то странно выглядят.
Хотелось хоть здесь стабильности. Но её нет.
Эх, ладно. Хоть мои неочемные фразы перед играми Кливленда на месте))
За Курганский Автобусный..!!