НБА. «Кливленд» в гостях у «Далласа», «Клипперс» против «Миннесоты» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

Обладатель третьего места на Востоке «Кливленд» в гостях сыграет против «Далласа» Луки Дончича. Набравшие ход после возвращения Кавая Ленарда «Клипперс» встретятся с неудачно стартовавшей «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Детройт
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Атланта
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Индиана – Голден Стэйт
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Чикаго – Нью-Йорк
Дата проведения
15 декабря, 03.30, «United Center»
Онлайн матча

Торонто – Сакраменто
Дата проведения
15 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Майами
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Портленд
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Даллас – Кливленд
Дата проведения
15 декабря, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Денвер – Вашингтон
Дата проведения
15 декабря, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Миннесота
Дата проведения
15 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Santy-44
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Пущай знаютъ

Сложно писать что-то про Кливленд, когда на любимом сайте очередное непонятное обновление, и комментарии теперь как-то странно выглядят.

Хотелось хоть здесь стабильности. Но её нет.
Эх, ладно. Хоть мои неочемные фразы перед играми Кливленда на месте))

За Курганский Автобусный..!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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