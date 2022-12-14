«Да насрать мы хотели на вашу Раду». Вяльбе о санкциях парламента Украины против российских спортсменов
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.
Накануне парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из России и других стран. Список спортсменов, попавших под санкции – здесь.
«Да насрать мы хотели на вашу Раду», – сказала Вяльбе.
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