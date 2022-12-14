У Роналду и Мендеша возникла напряженность из-за неопределенности с будущим игрока. Антеру Энрике может помочь переходу Криштиану в катарскую лигу (As)
В отношениях Криштиану Роналду и Жорже Мендеша возникла напряженность.
Это произошло из-за неопределенности относительно будущего португальца, сообщает As. Нападающий остается свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
С 1 января он может присоединиться к новой команде, однако договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и его агент ищет альтернативные варианты.
Отмечается, что подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.
Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский «Аль-Наср». Сообщалось, что доходы игрока в случае перехода составят 200 миллионов евро в год.
Важную роль в будущем Криштиану может сыграть бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. Сейчас он занимает пост главы чемпионата Катара и может поспособствовать переходу Роналду в один из клубов этой страны.
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