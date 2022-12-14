У Роналду и Мендеша возникла напряженность из-за неопределенности с будущим игрока. Антеру Энрике может помочь переходу Криштиану в катарскую лигу (As)

В отношениях и возникла напряженность.

Это произошло из-за неопределенности относительно будущего португальца, сообщает As. Нападающий остается свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

С 1 января он может присоединиться к новой команде, однако договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и его агент ищет альтернативные варианты.

Отмечается, что подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.

Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский . Сообщалось, что доходы игрока в случае перехода составят 200 миллионов евро в год.

Важную роль в будущем Криштиану может сыграть бывший спортивный директор «ПСЖ» . Сейчас он занимает пост главы чемпионата Катара и может поспособствовать переходу Роналду в один из клубов этой страны.