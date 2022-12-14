Матыцин о Fan ID: «Отрабатываем модель на футболе. В зависимости от результатов будем решать насчет других соревнований»

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Министр спорта России допустил введение карты болельщика не только в футболе.

«Пока мы отрабатываем модель на соревнованиях по футболу. В зависимости от результатов и необходимости будем решать вопрос по внедрению Fan ID на других спортивных объектах и соревнованиях.

Пока это теоретически», – сообщил Олег Матыцин.

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