Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади

не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.

«Нет, не планируется в этом году», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее политик на протяжении нескольких лет участвовал в предновогодних матчах Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади вместе с известными российскими и советскими хоккеистами.

В 2021 году матч на Красной площади также не состоялся.

При этом Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в составе одной команды сыграл с воспитанниками детско-юношеской спортшколы «Манеж» в Стрельне (Ленинградская область).

Команда лидеров государств выиграла со счетом 18:7. При этом Путин забил 7 голов, Лукашенко отличился дважды.