«Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата». Контракт – по схеме «2,5+1»

объявил о полноценном трансфере .

Петербуржский клуб выкупил защитника у . Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон.

Сине-бело-голубые арендовали казахстанского игрока в феврале 2022 года. В составе команды он провел 20 матчей и отдал 1 голевой пас.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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