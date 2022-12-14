«Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата». Контракт – по схеме «2,5+1»

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«Зенит» объявил о полноценном трансфере Нуралы Алипа

Петербуржский клуб выкупил защитника у «Кайрата». Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон. 

Сине-бело-голубые арендовали казахстанского игрока в феврале 2022 года. В составе команды он провел 20 матчей и отдал 1 голевой пас.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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