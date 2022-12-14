Ирина Винер о преемнике: «Кабаева на 300% могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) заявила, что уже долгое время ищет себе преемника.

– Я вот, например, говорю какому-то тренеру: «Посмотри, у этой девочки вот это неправильно». Она говорит: «Где?» Я говорю: «Ну вот». Она говорит: «Где?» Она не видит. Не потому что она плохой тренер, она просто не видит.

Если мне скажут сегодня: «Напиши оперу или какую-нибудь симфонию», я не могу. Я очень люблю музыку, я очень люблю композиторов, знаю музыку, но написать я не могу. Так же и эти тренеры, например. Они прекрасно видят, что очень красиво, но написать и оттренировать то, что это красиво они просто не могут, потому что нету такого дара. Поэтому я уже много лет судорожно ищу себе замену.

– А как же Алина Кабаева?

– тоже не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на триста процентов могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьезная работа на ее плечах.

Конечно, мы всегда советуемся. Сейчас она уже особенно в моих советах не нуждается, потому что она сама — большой специалист. Не знаю, кто чей клон: я ее или она мой.

– Неужели совсем некому вас заменить?

– Сейчас пока нет, пока нет. Я ищу, и у меня сейчас есть , которая очень талантливая и тоже выразительная, и мне помогает иногда. Но она хочет быть актрисой, как и я когда-то, – сказала Винер.