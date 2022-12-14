Ирина Винер о преемнике: «Кабаева на 300% могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Женская сборная России по спортивной гимнастике Ирина Винер ВФХГ Юлия Синицына Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что уже долгое время ищет себе преемника. 

– Я вот, например, говорю какому-то тренеру: «Посмотри, у этой девочки вот это неправильно». Она говорит: «Где?» Я говорю: «Ну вот». Она говорит: «Где?» Она не видит. Не потому что она плохой тренер, она просто не видит.

Если мне скажут сегодня: «Напиши оперу или какую-нибудь симфонию», я не могу. Я очень люблю музыку, я очень люблю композиторов, знаю музыку, но написать я не могу. Так же и эти тренеры, например. Они прекрасно видят, что очень красиво, но написать и оттренировать то, что это красиво они просто не могут, потому что нету такого дара. Поэтому я уже много лет судорожно ищу себе замену.

– А как же Алина Кабаева?

Алина Кабаева тоже не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на триста процентов могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьезная работа на ее плечах.

Конечно, мы всегда советуемся. Сейчас она уже особенно в моих советах не нуждается, потому что она сама — большой специалист. Не знаю, кто чей клон: я ее или она мой.

– Неужели совсем некому вас заменить?

– Сейчас пока нет, пока нет. Я ищу, и у меня сейчас есть Юля Синицына, которая очень талантливая и тоже выразительная, и мне помогает иногда. Но она хочет быть актрисой, как и я когда-то, – сказала Винер. 

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