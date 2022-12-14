Роналду тренируется на базе «Реала» – отдельно от команды. Он играл за мадридцев до 2018-го
Нападающий Криштиану Роналду тренируется на базе «Реала».
Как передает Relevo, 37-летний португалец отдельно от команды работает над поддержанием формы на одном из полей комплекса – не том, на котором тренируется основной состав мадридцев.
На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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