Пирс Морган: «Месси 17 лет играл в «Барсе» в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу. Роналду брал титулы в 4 странах»

Пирс Морган высказался о и .

«Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно помнить, что Криштиану на два года старше.

Также важно не забывать, что в отличие от Месси, который 17 лет был в «Барселоне», Роналду выигрывал титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира.

Он вырвался из зоны комфорта, хотя мог бы оставаться в «Реале» большую часть своей карьеры, если бы захотел, но он сознательно выбрал для себя новые лиги и новые вызовы.

В то время как Месси играл за «Барселону», а вокруг него все это время были лучшие игроки мира. Роналду часто приходилось тащить команду практически в одиночку.

Если ты остаешься в «Барселоне» на протяжении большей части карьеры, а затем переходишь в и в очень легкую лигу, действительно ли ты лучше того, кто стабильно выигрывал титулы в трех самых конкурентных лигах? Я не уверен», – сказал журналист и телеведущий.

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