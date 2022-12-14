Пирс Морган: «Месси 17 лет играл в «Барсе» в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу. Роналду брал титулы в 4 странах»
Пирс Морган высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно помнить, что Криштиану на два года старше.
Также важно не забывать, что в отличие от Месси, который 17 лет был в «Барселоне», Роналду выигрывал титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира.
Он вырвался из зоны комфорта, хотя мог бы оставаться в «Реале» большую часть своей карьеры, если бы захотел, но он сознательно выбрал для себя новые лиги и новые вызовы.
В то время как Месси играл за «Барселону», а вокруг него все это время были лучшие игроки мира. Роналду часто приходилось тащить команду практически в одиночку.
Если ты остаешься в «Барселоне» на протяжении большей части карьеры, а затем переходишь в «ПСЖ» и в очень легкую лигу, действительно ли ты лучше того, кто стабильно выигрывал титулы в трех самых конкурентных лигах? Я не уверен», – сказал журналист и телеведущий.
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