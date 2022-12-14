Никита Задоров: «В России никто не любит москвичей. Человек снимает квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки»
Никита Задоров заявил, что в России никто не любит жителей Москвы.
«В Москве у каждой семьи по две машины. В России никто не любит москвичей. А в Москве никто не любит людей из России.
Люди могут зарабатывать 60 тысяч долларов в год и 40 тысяч из них тратить на машину.
В Москве человек будет снимать квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки», – сказал российский защитник «Калгари» в подкасте Spittin’ Chiclets.
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