Никита Задоров: «В России никто не любит москвичей. Человек снимает квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки»

заявил, что в России никто не любит жителей Москвы.

«В Москве у каждой семьи по две машины. В России никто не любит москвичей. А в Москве никто не любит людей из России.

Люди могут зарабатывать 60 тысяч долларов в год и 40 тысяч из них тратить на машину.

В Москве человек будет снимать квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки», – сказал российский защитник в подкасте Spittin’ Chiclets.