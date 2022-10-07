Появилось видео драки Дрэймонда Грина и Джордана Пула.

Издание TMZ Sports опубликовало видео драки между игроками «Голден Стэйт» и во время тренировки команды.

На ролике видно, как Грин подходит к партнеру по команде вплотную, тот отталкивает Дрэймонда от себя, и Грин наносит Пулу удар кулаком в челюсть, после чего бросается на него. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.

Инцидент произошел в среду. В четверг утром Грин извинился перед командой за произошедшее.

Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс заявил, что клуб не планируют наказывать Грина отстранением от матчей.

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