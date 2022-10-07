Невилл подписал контракт на шестизначную сумму с катарским каналом на время ЧМ. Он критиковал страну за обращение с рабочими-мигрантами

будет работать на катарский канал во время ЧМ-2022, несмотря на критику страны.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» во время турнира будет экспертом на beIN Sports – телеканале, которым владеет правительство Катара.

Гонорар Невилла неизвестен, однако сумма оценивается как шестизначная.

Ранее телеэксперт осудил условия жизни и труда рабочих-мигрантов, занятых на объектах ЧМ-2022.

Невилл отметил, что контракт с beIN Sports не повлияет на его взгляды: «Да, я еду на чемпионат мира и да, буду работать на beIN. Я буду освещать эти проблемы так же, как и годами ранее».

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