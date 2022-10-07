«Реал» попробует подписать Холанда в 2024 году. Его хотят убедить, что играть за «Мадрид» престижнее и полезнее для карьеры, чем за «Сити»

«Реал» постарается купить нападающего через 2 года.

По информации As, «Мадрид» не беспокоится из-за высказываний тренера «горожан» Пепа Гвардиолы, заявившего об отсутствии в контракте Холанда пункта о переходе в «Реал».

Мадридский клуб владеет информацией, что через 2 года норвежца можно будет выкупить за 180 млн евро.

План «Реала» заключается в том, чтобы возобновить контакты с Холандом в 2024 году – к этому моменту истечет контракт .

«Реал» хочет убедить игрока в том, что жизнь в Мадриде лучше, чем в Манчестере, а также в том, что играть за «Реал» престижнее и полезнее для карьеры.

В Испании уверены, что контракт Холанда позволяет «Реалу» (да и «Барсе») выкупить форварда в 2024-м. Пеп все отрицает