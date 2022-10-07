«Первое Спортивное радио» будет закрыто, проект признан неудавшимся («РБ Спорт»)
«Первое Спортивное радио» будет закрыто.
По информации «РБ Спорт», проект признан неудавшимся.
Радиостанция была запущена 27 декабря на волне 94,4 FM. Большую часть эфира занимали разнообразные форматы спортивного контента.
Сообщается, с лета радиостанция вещает в автоматическом режиме и состоит из повторов программ и музыки.
Владельцы станции не смогли найти инвесторов для развития, проект оказался нерентабельным. В связи с этим было решено закрыть «Первое Спортивное радио».
Станция входит в состав радиохолдинга «Krutoy Media» миллиардера Михаила Гуцериева. Главным редактором является Александр Кузмак.
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