Россия и Кыргызстан планируют провести второй матч в феврале-марте 2023-го в Москве
Сборная России может провести еще один товарищеский матч с Кыргызстаном.
«Игра планируется на следующий год, и все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам – где-то конец февраля, март.
Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет – скорее всего, после Нового года», – сообщили в Кыргызском футбольном союзе.
Первый матч состоялся 24 сентября в Бишкеке. Россияне выиграли со счетом 2:1.
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