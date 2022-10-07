Россия и Кыргызстан планируют провести второй матч в феврале-марте 2023-го в Москве

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Сборная России может провести еще один товарищеский матч с Кыргызстаном.

«Игра планируется на следующий год, и все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам – где-то конец февраля, март.

Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет – скорее всего, после Нового года», – сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Первый матч состоялся 24 сентября в Бишкеке. Россияне выиграли со счетом 2:1.

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