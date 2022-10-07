Гашек о россиянах на матче НХЛ в Праге: «Игроки не виноваты, не освистывайте их. За рекламу действий России ответственность несет руководство лиги»
Доминик Гашек недоволен решением НХЛ привезти российских игроков в Прагу.
Форварды Яков Тренин («Нэшвилл») и Евгений Свечников («Сан-Хосе») прибыли в столицу Чехии, где их команды откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами.
«Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть.
Не освистывайте их – игроки не виноваты. Всю ответственность за рекламу специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) России несет руководство НХЛ», – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.
Чехия была против, но НХЛ привезла в Прагу русских игроков. Почему лига защищает наших?
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