Гашек о россиянах на матче НХЛ в Праге: «Игроки не виноваты, не освистывайте их. За рекламу действий России ответственность несет руководство лиги»

недоволен решением НХЛ привезти российских игроков в Прагу.

Форварды Яков Тренин ( ) и ( ) прибыли в столицу Чехии, где их команды откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами.

«Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть.

Не освистывайте их – игроки не виноваты. Всю ответственность за рекламу специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) России несет руководство НХЛ», – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.

Чехия была против, но НХЛ привезла в Прагу русских игроков. Почему лига защищает наших?