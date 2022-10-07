Астана (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Маннарино, Хачанов встретится с Джоковичем, Медведев – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Хуркачем

Теги Новак Джокович результаты ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Astana Open 2022 Теннис

Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале в Астане. Андрей Рублев поборется с Адрианом Маннарино, а Даниил Медведев встретится с Роберто Баутиста-Агутом.

Сетка турнира здесь.

Astana Open

Астана, Казахстан

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 054 825 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Адриан Маннарино (Франция) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
7 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
7 октября, 11.00
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
7 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
7 октября, 16.30
Онлайн матча

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