Астана (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Маннарино, Хачанов встретится с Джоковичем, Медведев – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Хуркачем

Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале в Астане. Андрей Рублев поборется с Адрианом Маннарино, а Даниил Медведев встретится с Роберто Баутиста-Агутом.

Сетка турнира здесь.

Astana Open

Астана, Казахстан

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 054 825 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал