Астана (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Маннарино, Хачанов встретится с Джоковичем, Медведев – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Хуркачем
Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале в Астане. Андрей Рублев поборется с Адрианом Маннарино, а Даниил Медведев встретится с Роберто Баутиста-Агутом.
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Astana Open
Астана, Казахстан
3 – 9 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 054 825 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 7 октября, 09.00
- Дата проведения
- 7 октября, 11.00
- Дата проведения
- 7 октября, 15.00
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30
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