Владелец «Вегаса» купит «Борнмут» у россиянина Демина за 120 млн фунтов. Стороны договорились

Владелец «Вегаса» купит «Борнмут» у россиянина Демина за 120 млн фунтов.

77-летний американский миллиардер Уильям Фоли договорился о покупке клуба .

Как пишет The Telegraph, официальное объявление о сделке состоится в ближайшие недели. При этом бизнесмену еще нужно заручиться поддержкой других владельцев.

Фоли возглавляет Fidelity National Financial – крупного игрока на страховом рынке США. Он является основным владельцем с момента его основания и вступления в в 2017 году.

Российско-британский бизнесмен стал акционером «Борнмута» в 2011 году (в 2013-м – владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние 2 года.

В марте клуб объявил, что финансовый год, закончившийся в июне 2021 года, он завершил с прибылью в размере 17 млн фунтов. При этом за предыдущие два года совокупные убытки составили 92,5 млн фунтов.

В текущем сезоне Премьер-лиги занимает 13-е место в таблице после 8 туров, набрав 9 очков.

Американцы владеют уже 35 клубами в Европе. И это только начало