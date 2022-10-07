Владелец «Вегаса» купит «Борнмут» у россиянина Демина за 120 млн фунтов. Стороны договорились

Теги премьер-лига Англия бизнес НХЛ Борнмут Вегас Максим Демин Уильям Фоли деньги Хоккей

Владелец «Вегаса» купит «Борнмут» у россиянина Демина за 120 млн фунтов.

77-летний американский миллиардер Уильям Фоли договорился о покупке клуба АПЛ.

Как пишет The Telegraph, официальное объявление о сделке состоится в ближайшие недели. При этом бизнесмену еще нужно заручиться поддержкой других владельцев. 

Фоли возглавляет Fidelity National Financial – крупного игрока на страховом рынке США. Он является основным владельцем «Вегаса» с момента его основания и вступления в НХЛ в 2017 году. 

Российско-британский бизнесмен Максим Демин стал акционером «Борнмута» в 2011 году (в 2013-м – владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние 2 года. 

В марте клуб объявил, что финансовый год, закончившийся в июне 2021 года, он завершил с прибылью в размере 17 млн фунтов. При этом за предыдущие два года совокупные убытки составили 92,5 млн фунтов.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Борнмут» занимает 13-е место в таблице после 8 туров, набрав 9 очков. 

Американцы владеют уже 35 клубами в Европе. И это только начало

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