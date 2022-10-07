Пеп Гвардиола: «С Месси никто не сравнится. Было 10-15 «новых Месси», но все они провалились»

считает, что никто не сравнится с .

Так тренер ответил, когда его попросили высказаться о сравнениях форварда и .

«Никто не сравнится с Лео Месси. Сколько было «новых Месси», 10-15, но все они провалились.

Все вопросы только о Холанде, но парни в команде прекрасно принимают это. Например, Кевин [де Брюйне] – исключительный человек, и он счастлив, что Эрлинг здесь. И это касается всех игроков «Сити», – сказал Гвардиола.