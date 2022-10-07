Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого. Экс-судья Вилков подписал

Фанаты «Рубина» потребовали увольнения тренера Леонида Слуцкого из клуба.

Болельщики создали петицию на сайте Change.org, обратившись к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору «Сибура» Михаилу Карисалову.

«В данный момент наша команда занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, показывая при этом абсолютно серую и равнодушную игру, в ней не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. В то же время клуб имеет самый большой бюджет в лиге.

Выступление в Кубке закончилось поражением в первом же раунде от команды, которая идет на последнем месте в чемпионате.

и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство. Мы считаем, что ситуация, которая сложилась в клубе, абсолютно неприемлема.

Считаем единственным верным решением отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Рубина», – говорится в петиции.

Одним из подписавших петицию стал бывший судья .

«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку. Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям.

Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке, и в Первой лиге они не в топе. С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей . А по факту висят почти в середине таблицы.

Сейчас самое время для перемен. Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее в финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду Премьер-лиги», – заявил Вилков Sport24.

«Увольняйте Леню из клуба!» Фанаты «Рубина» крайне недовольны Слуцким