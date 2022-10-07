Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого. Экс-судья Вилков подписал

Теги Рубин Леонид Слуцкий судьи болельщики Первая лига Михаил Вилков Рустам Минниханов Футбол

Фанаты «Рубина» потребовали увольнения тренера Леонида Слуцкого из клуба.

Болельщики создали петицию на сайте Change.org, обратившись к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору «Сибура» Михаилу Карисалову.

«В данный момент наша команда занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, показывая при этом абсолютно серую и равнодушную игру, в ней не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. В то же время клуб имеет самый большой бюджет в лиге.

Выступление в Кубке закончилось поражением в первом же раунде от команды, которая идет на последнем месте в чемпионате.

Леонид Слуцкий и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство. Мы считаем, что ситуация, которая сложилась в клубе, абсолютно неприемлема.

Считаем единственным верным решением отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Рубина», – говорится в петиции.

Одним из подписавших петицию стал бывший судья Михаил Вилков.

«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку. Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям.

Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке, и в Первой лиге они не в топе. С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту висят почти в середине таблицы.

Сейчас самое время для перемен. Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее в финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду Премьер-лиги», – заявил Вилков Sport24.

«Увольняйте Леню из клуба!» Фанаты «Рубина» крайне недовольны Слуцким

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