В «МЮ» уверены, что Роналду не уйдет зимой из-за отсутствия интереса к нему

В «Манчестер Юнайтед» считают, что не уйдет в январе.

«МЮ» уверен в этом в основном из-за отсутствия интереса к португальцу со стороны других клубов, сообщает ESPN.

При этом в клубе готовы к тому, что Роналду захочет уйти зимой из-за отсутствия игровой практики. Но все упирается в вопрос о том, кто будет претендовать на форварда.

Роналду хотел уходить летом, но получил лишь одно предложение – от клуба из Саудовской Аравии, – которое было отклонено. При этом ходили слухи о возможном переходе в «Челси», «Наполи» или «Баварию».

По данным источников ESPN, позиция «Челси» может измениться после того, как Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера, но лондонский клуб в летнее окно уже усилил атаку, подписав Обамеянга.

Тренер Эрик тен Хаг понимает ситуацию, в которой оказался Роналду, но не хотел бы отпускать его в январе. Очень маловероятно, что «МЮ» подпишет кого-то на замену Роналду, если тот уйдет.