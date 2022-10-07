Pravda Boxing: Исмаилов против Илича, Лэйн против Туйнова и другие бои

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7 октября в Москве на арене Grand состоится вечер бокса промоушена Pravda, в главном событии которого встретятся средневесы ММА Магомед Исмаилов и Александр Илич.

В со-главном бою вечера Джулиан Лейн проведет поединок против Владислава Туйнова.

Другие бои главного карда:

  • Расул Мирзаев против Николай Чибисов;
  • Тимур Никулин против Муборакшо Муборакшоева;

Прямая трансляция турнира начнется на телеканале РЕН-ТВ 7 октября в 22:50 по мск.

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