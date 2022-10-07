ЭСК РФС: Мешков правильно не удалил Промеса и Умярова в матче «Спартак» – «Зенит»

Все решения Виталия Мешкова в матче «Спартак» – были правильными.

К такому выводу пришла ЭСК РФС, оценив работу арбитра в матче Фонбет Кубка России (3:0).

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением игрока Наиля Умярова на 23-й минуте матча и неудалением игрока «Спартака» на 45-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с Далером Кузяевым, по мнению членов комиссии, должны расцениваться как безрассудное поведение, связанное с неправильным использованием рук, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения, рука игрока «Спартака» была выставлена в сторону движения соперника.

По этим причинам и ввиду отсутствия чрезмерной силы со стороны данного игрока комиссия считает, что судья должен был вынести предупреждение Наилю Умярову за безрассудное поведение.

2. Судья правильно не удалил с поля Квинси Промеса на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с Родригао, по мнению большинства членов комиссии, не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, так как контакт открытыми шипами с телом соперника был произведен вскользь, без усилия и продавливания, что говорит об отсутствии чрезмерной силы в этом контакте.

По этим причинам комиссия считает, что судья должен был вынести Промесу, не думавшему о безопасности соперника, предупреждение за безрассудное поведение», – говорится в решении комиссии.