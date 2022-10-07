Ротенберг еще раз поздравил Путина с юбилеем: «Горжусь, что имел честь выходить на лед вместе с Вами. Пусть каждый матч завершается только Вашей победой»

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Роман Ротенберг еще раз поздравил Владимира Путина с юбилеем. 

Сегодня, 7 октября, президент России отмечает 70-летие. 

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Рад, что такая масштабная личность, как Вы, разделяет нашу огромную страсть к хоккею! Ваше внимание помогает развиваться нашей любимой игре.

Надеюсь, что сборная России еще не раз порадует Вас яркими победами и красивым хоккеем! Горжусь тем, что имел честь выходить на лед вместе с Вами.

Желаю вам крепкого хоккейного здоровья и чемпионского счастья! Пусть в одной команде с Вами всегда будут самые верные друзья, а каждый матч завершается только Вашей победой.

С днем рождения!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в инстаграме.

Ранее он поздравил Путина в телеграм-канале.

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