Ротенберг еще раз поздравил Путина с юбилеем: «Горжусь, что имел честь выходить на лед вместе с Вами. Пусть каждый матч завершается только Вашей победой»

еще раз поздравил с юбилеем.

Сегодня, 7 октября, президент России отмечает 70-летие.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Рад, что такая масштабная личность, как Вы, разделяет нашу огромную страсть к хоккею! Ваше внимание помогает развиваться нашей любимой игре.

Надеюсь, что сборная России еще не раз порадует Вас яркими победами и красивым хоккеем! Горжусь тем, что имел честь выходить на лед вместе с Вами.

Желаю вам крепкого хоккейного здоровья и чемпионского счастья! Пусть в одной команде с Вами всегда будут самые верные друзья, а каждый матч завершается только Вашей победой.

С днем рождения!» – написал первый вице-президент и главный тренер в инстаграме.

Ранее он поздравил Путина в телеграм-канале.