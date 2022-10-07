Мбаппе заработает 128 млн долларов за сезон – больше всех. Месси – 2-й, Роналду – 3-й, Азар – 8-й, Иньеста – 9-й (Forbes)

Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Журнал подсчитал совокупный доход игроков в сезоне-2022/23, который состоит из футбольной части – зарплата и премии. И заработки вне поля – спонсорские сделки, реклама, доходы от бизнеса.

Forbes брал данные из общедоступных источников – например, из Capology.com, – а также беседовал с футбольными инсайдерами, включая Танкреди Палмери.

Первое место в рейтинге занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Заработок француза оценен в 128 млн долларов: 110 млн – футбольные доходы, 18 млн – заработок за пределами поля.

Второе место у нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 120 млн долларов, включая 65 млн на футболе и 55 млн за пределами поля. Замкнул тройку форвард Криштиану Роналду – 100 млн долларов (40+60).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 128 млн долларов (110+18)

2. («ПСЖ») – 120 млн (65+55)

3. («Манчестер Юнайтед») – 100 млн (40+60)

4. Неймар («ПСЖ») – 87 млн (55+32)

5. Мохамед Салах ( ) – 53 млн (35+18).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 39 млн (35+4)

7. Роберт Левандовски ( ) – 35 млн (27+8)

8. Эден Азар («Реал») – 31 млн (27+4)

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 30 млн (25+5)

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 29 млн (25+4)