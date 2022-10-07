Куртуа сможет сыграть с «Барселоной». Анчелотти подтвердил

рассказал о физическом состоянии игроков «Реала».

О Бензема

«Он сыграл два матча подряд после месяца перерыва и немного перегружен. Не исключено, что завтра он сыграет.

Думаю, что травма немного притормозила Карима, но для меня все выглядит как обычно».

О Куртуа

«Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву [на матч с «Шахтером»]. Но я думаю, что он сыграет в класико», – сказал тренер .

Ранее у вратаря «Реала» появились проблемы со спиной, из-за которых он пропустил два последних матча клуба.

«Реал» и «Барселона» сыграют 16 октября.