Роналду надеется сменить клуб после ЧМ. Тен Хаг был бы рад этому (The Times)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как пишет The Times, после чемпионата мира в Катаре португалец надеется на то, что будет готовиться к переходу в новый клуб.  

Отмечается, что тренер Эрик тен Хаг был бы рад избавиться от того, чтобы делить раздевалку с игроком, который открыто против его методов.

Вопрос зависит от позиции руководства «Манчестер Юнайтед» и от того, на какие компромиссы готов пойти Роналду.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные