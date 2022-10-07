Роналду надеется сменить клуб после ЧМ. Тен Хаг был бы рад этому (The Times)
Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
Как пишет The Times, после чемпионата мира в Катаре португалец надеется на то, что будет готовиться к переходу в новый клуб.
Отмечается, что тренер Эрик тен Хаг был бы рад избавиться от того, чтобы делить раздевалку с игроком, который открыто против его методов.
Вопрос зависит от позиции руководства «Манчестер Юнайтед» и от того, на какие компромиссы готов пойти Роналду.
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