Роналду надеется сменить клуб после ЧМ. Тен Хаг был бы рад этому (The Times)

по-прежнему хочет покинуть .

Как пишет The Times, после чемпионата мира в Катаре португалец надеется на то, что будет готовиться к переходу в новый клуб.

Отмечается, что тренер Эрик тен Хаг был бы рад избавиться от того, чтобы делить раздевалку с игроком, который открыто против его методов.

Вопрос зависит от позиции руководства «Манчестер Юнайтед» и от того, на какие компромиссы готов пойти Роналду.