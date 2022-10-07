У Месси травма икроножной мышцы. Повреждение незначительное, возможно, он сыграет с «Реймсом»

Нападающий травмировался.

Аргентинец получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1). 35-летний игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего попросил замену.

После у Месси диагностировали контрактуру (ограничение движений – прим. Sports.ru) икроножной мышцы. Отмечается, что травма несерьезная, не исключено участие форварда в матче с «Реймсом» в субботу.