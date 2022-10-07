Плющенко поздравил Путина с 70-летием: «Хочется пожелать ему сил и крепкого здоровья и чтобы все конфликтные ситуации им были разрешены как можно быстрее»
Евгений Плющенко поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием.
«Сегодня отмечает юбилей наш президент!
Хочется пожелать ему сил и крепкого здоровья, а также чтобы все конфликтные ситуации им были разрешены как можно быстрее и был мир во всем мире!
Мы верим, что он сможет!» – написал в телеграм-канале двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле
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