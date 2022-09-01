Кокорин на Кипре, Холанд разрывает АПЛ, «Амкал» выбил 2-ю команду из Кубка, «Челси» подписал Фофана, «Химки» уволили Писарева, грабители сломали Обамеянгу челюсть и другие новости

1. Александр Кокорин сбросил оковы итальянского футбола и перешел в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

2. «Амкал» вышел в 1/64 финала Фонбет Кубка России, обыграв «Тверь» (1:0). Клуб Медиалиги победил уже 2-ю профессиональную команду.

3. В рамках Пути РПЛ в Кубке «Ростов» победил «Динамо» (2:0) благодаря дублю Голенкова, «Зенит» обыграл «Факел» (2:0) с дублем Кассьерры, ЦСКА был сильнее «Торпедо» (2:0, забил Гайч!). «Локомотив» проиграл «Пари НН» (0:2), к тому же травму получил Гильерме, а «Химки» потерпели очередное поражение – на этот раз от «Краснодара» (0:2). Все результаты – тут.

Кстати, на игру «Ростов» – «Динамо» пришли 28 913 зрителей – Fan ID в Кубке не нужен.

4. В АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (6:0). Эрлинг Холанд сделал хет-трик, у норвежца уже 9 мячей в 5 матчах чемпионата (побил рекорд Агуэро и Куинна!) – это больше, чем у 15 из 20 команд лиги.

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) благодаря голам Жезуса и Мартинелли и продолжает лидировать в таблице. «Ливерпуль» на 98-й минуте вырвал победу у «Ньюкасла» – забил Фабиу Карвалью. Другие результаты – тут.

5. «Химки» уволили Николая Писарева после 4 поражений, команду примет Спартак Гогниев. Об этом объявил Роман Терюшков.

6. US Open. Медведев играет с Риндеркнешем, Хачанов, Кириос, Рууд, Берреттини, Маррей вышли в 3-й круг, Оже-Альяссим выбыл.

У женщин Андрееску встречается с Хаддад Майя, Серена победила №2 Контавейт, Самсонова, Кудерметова, Жабер вышли в 3-й круг, Родина, Калинская, Саккари выбыли.

7. «Челси» за 70+5 млн фунтов купил Уэсли Фофана у «Лестера». Контракт с защитником подписан на 7 лет.

8. Голы Влаховича и Милика принесли «Ювентусу» победу над «Специей» (2:0). Другие результаты – здесь.

9. «ПСЖ» разгромил «Тулузу» (3:0) в 5-м туре Лиги 1. Неймар и Килиан Мбаппе забили с передач Лео Месси, у Неймара уже 15 (9+6) очков по системе «гол+пас» в 6 матчах за парижан в сезоне. «Монако» продолжает тонуть, проиграв дома «Труа» (2:4).

10. КХЛ не будет менять формат плей-офф в сезоне-2022/23.

11. Стали известны новые подробности ограбления Пьер-Эмерика Обамеянга: он лишился 700 тысяч евро, кроме того, игроку «Барсы» сломали челюсть прикладом дробовика, когда он пытался защитить жену. Ожидается, что он пропустит минимум месяц.

12. Трансферные новости. «Ювентус» арендовал Паредеса у «ПСЖ» с опцией выкупа за 22,6 млн евро. Денис Черышев перешел в «Венецию» из Серии B. «Челси», скорее всего, не сможет подписать Захаряна из-за санкций. При этом лондонцы договорились с «Барсой» об обмене Обамеянга и Алонсо. Брэйтуэйт и «Барселона» расторгнут контракт в четверг. Другие новости – в ленте тега.

13. Криштиану Роналду недоволен инфраструктурой «МЮ». Бассейн и сауну до жалоб португальца не ремонтировали с 2009-го. Также стало известно, что Роналду предлагал исключить Магуайра из старта «Юнайтед» в феврале и хотел играть в паре с Кавани.

14. «Иркутск» отстранил вратаря Никиту Лобусова, покрасившего ногти розовым лаком. Клуб объяснил свое решение тем, что «мужчины должны быть мужчинами».

15. В АПЛ могут ввести ограничения для клубов на трансферные расходы и заработную плату. За нарушение могут снять очки или оштрафовать.

16. Новым владельцем «Милана» стала американская компания RedBird Capital. Сумма сделки – 1,2 млрд евро.

17. Матчи женского Евро-2022 смотрели 365 млн зрителей, 574 тысячи человек посетили игры. Это рекорды для женских чемпионатов Европы.

18. Нижегородцы пожаловались в соцсетях губернатора, что учителей заставляют оформлять Fan ID. Глава министерства образования Нижегородской области Ольга Петрова обещала разобраться.

Цитаты дня.

Бальде о целях по голам в «Спартаке»: «Очень и очень много – минимум 15. «Зениту» – обязательно»

Вице-президент КХЛ: «Современному поколению классический хоккей тяжело дается, сидеть 2,5 часа у телевизора им трудно. Возьмем пример с Медиалиги, возможно»

Кроос об уходе Каземиро в «МЮ»: «Меня удивило это решение. ЛЕ вместо ЛЧ – большая разница»

Олег Матыцин: «Мы едины с Вьетнамом в неприятии политизации спорта, дискриминации спортсменов. Будем выступать единой командой в международном спортивном сообществе»

Мария Ласицкене: «Баху придется продлевать отстранение России, так как достойного выхода из этой истории у него нет. Проще делать вид, что российских спортсменов не было и нет»

«У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Игрок «Твери» – судье после вылета из Кубка от «Амкала»