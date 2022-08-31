Роналду недоволен инфраструктурой «МЮ». Бассейн и сауну до жалоб Криштиану не ремонтировали с 2009-го

недоволен качеством объектов, на которых «Ман Юнайтед» готовится к матчам.

Как пишет The Athletic, люди, близкие к Роналду, указывают на то, что стандарты, к которым привык Криштиану, гораздо выше тех, что он обнаружил в . Форвард считает, что структура управления клубом, логистика, осуществление различных операций и уровень инфраструктуры не соответствуют уровню лучших команд мира.

У «Юнайтед» есть долгосрочные планы по улучшению базы и стадиона, но клуб внес незначительные изменения. Это решение отчасти было принято из-за недовольства, высказанного Роналду. В частности, «МЮ» отремонтировал бассейн и сауну, которые не реконструировались с момента ухода Роналду из клуба в 2009 году.

Криштиану почувствовал разницу между «Ювентусом» и «Ман Юнайтед» после смены клуба. Так, у итальянского клуба есть современный отель, а тренировочные объекты «Юве» расположены неподалеку от стадиона, что упрощает логистику. У «Юнайтед» процессы организованы иначе.

Кроме того, Роналду выражал недовольство тем, как ведется управление клубом. В частности, на одной из встреч португалец посетовал на то, что у «МЮ» нет спортивного директора. Он высказал эту мысль несмотря на то, что функции спортдиректора в «Юнайтед» выполняет директор по футбольным вопросам Джон Мерто.