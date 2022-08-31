«У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Игрок «Твери» – судье после вылета из Кубка от «Амкала»

Футболист «Твери» крайне грубо общался с арбитром после поражения от в Фонбет Кубке России.

Клуб Медиалиги на выезде обыграл (1:0) в 1/128 финала Фонбет Кубка России и вышел в 1/64 финала, где встретится с победителем пары «Звезда» – «Ядро».

Полузащитник Камиль Закиров подошел к судье и сказал: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц».

Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у Закирова, что случилось, то игрок «Твери» крикнул «Убери!» и выбил телефон у него из рук.