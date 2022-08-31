«У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Игрок «Твери» – судье после вылета из Кубка от «Амкала»

Теги ФОНБЕТ Кубок России судьи Вторая лига Владимир Сельдяков Камиль Закиров Амкал ФК Тверь контент Медиалига Футбол

Футболист «Твери» крайне грубо общался с арбитром после поражения от «Амкала» в Фонбет Кубке России.

Клуб Медиалиги на выезде обыграл «Тверь» (1:0) в 1/128 финала Фонбет Кубка России и вышел в 1/64 финала, где встретится с победителем пары «Звезда» – «Ядро».

Полузащитник Камиль Закиров подошел к судье Владимиру Сельдякову и сказал: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц».

Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у Закирова, что случилось, то игрок «Твери» крикнул «Убери!» и выбил телефон у него из рук.

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