Новым владельцем «Милана» стала американская компания RedBird Capital. Сумма сделки – 1,2 млрд евро

официально объявил о смене владельца.

Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке клуба и завершила процесс приобретения, о котором было объявлено 1 июня.

Сделка оценивается в 1,2 млрд евро, теперь она закрыта официально. При этом Elliott сохранит небольшие имущественные интересы в «Милане» и места в совете директоров.

RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».