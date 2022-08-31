Мария Ласицкене: «Баху придется продлевать отстранение России, так как достойного выхода из этой истории у него нет. Проще делать вид, что российских спортсменов не было и нет»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, почему решила написать открытое письмо главе Международного олимпийского комитета ( ) Томасу Баху.

«На это письмо так и не был получен ответ. Но я изначально понимала, что его не будет, потому что ранее руководство МОК свою официальную позицию уже не раз выражало. Но мне было важно самой высказаться на эту тему и заметить, что Бах подменяет понятия и противоречит порой сам себе.

Никто не может лишать спортсменов права реализовывать себя, и введенные после настоятельных рекомендаций МОК ограничения в отношении россиян и белорусов лишь ухудшили и без того тяжелую ситуацию.

Думаю, что теперь Баху просто придется продлевать свои рекомендации, так как достойного выхода из этой истории для него не существует. Проще будет делать вид, что нас, российских и белорусских спортсменов, не было и нет», – сказала Ласицкене.

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