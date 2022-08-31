Обамеянга ограбили на 700 тысяч евро. Игроку «Барсы» сломали челюсть прикладом дробовика, когда он пытался защитить жену

Стали известны детали ограбления, которому подвергся форвард «Барселоны» .

Как пишет Diario Sport, ущерб от ограбления оценен в 700 тысяч евро.

Обамеянга ударили в челюсть прикладом дробовика в тот момент, когда он пытался защитить жену. Она хотела активировать систему безопасности в доме, но ее остановил один из преступников, и футболист хотел ей помочь.

Отмечается, что после перехода футболиста в «Барселону» его семья уже во второй раз подверглась ограблению. Впервые это случилось 17 июля. Тогда грабители вынесли украшения и часы на общую сумму в 1,5 млн евро.

Во время первого ограбления Обамеянга не было дома, а его жена и дети, находившиеся дома, не заметили преступников.

Сообщалось, что Пьер-Эмерик из-за перелома челюсти при ограблении пропустит минимум месяц.