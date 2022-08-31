«Челси» и ведут переговоры по Пьеру-Эмерику Обамеянгу, но в них есть сложности.

Как сообщает The Athletic, интенсивные переговоры по поводу возможного перехода форварда продолжаются. «Барса» и обсуждают возможную сделку на протяжении нескольких недель, но пока не смогли согласовать ее условия.

Договоренности с Обамеянгом по личному контракту лондонцы тоже пока не достигли, но, как ожидается, это не станет проблемой в случае, если клубы согласуют условия сделки.

Переход Обамеянга в «Челси» на правах аренды тоже возможен – стороны рассматривают этот вариант.

Серьезной проблемой в ходе переговоров стали повреждения, полученные Обамеянгом во время ограбления его дома. Во время борьбы со злоумышленниками, ворвавшимися в его дом, футболист получил перелом челюсти. Сроки восстановления будут зависеть от того, согласится ли форвард на операцию, которая позволит вернуться на поле быстрее.

Журналист As Хави Мигел сообщает, что из-за этой травмы Обамеянг пропустит минимум месяц.

Неизвестно, повлияет ли эта ситуация на планы «Челси».