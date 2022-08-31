Брэйтуэйт и «Барселона» расторгнут контракт завтра

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Мартин Брэйтуэйт покинет «Барселону» до закрытия трансферного окна.

31-летний форвард сборной Дании расторгнет контракт с каталонцами и станет свободным агентом.

Стороны близки к договоренности. Это должно произойти завтра, в последний день летнего трансферного окна.

Завтра же Мартин выберет себе новую команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на каталонского журналиста Жерара Ромеро.

Ранее сообщалось, что Брэйтуэйт требует у «Барсы» 5 млн евро за расторжение контракта – остаток зарплаты. Форвард интересен «Мальорке».

Брэйтуэйт не выходил на поле в нынешнем сезоне. Почти весь прошлый сезон пропустил из-за травмы и забил 2 гола в 4 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

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