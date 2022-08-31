28 913 зрителей без Fan ID посетили матч «Ростов» – «Динамо» в Фонбет Кубке России. В Мир РПЛ паспорт болельщика нужен

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Матч «Ростов»«Динамо» посетили около 30 тысяч зрителей.

На игру 1-го тура Фонбет Кубка России на «Ростов-Арену» пришли 28 913 зрителей.

Отметим, что для посещения кубковых игр не нужен Fan ID.

Паспорт болельщика требуется на играх Мир РПЛ на ряде стадионов, в том числе и в Ростове-на-Дону. Матч 7-го тура Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА посетили 8 616 человек.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча Пути РПЛ «Ростов» – «Динамо» (2:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

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