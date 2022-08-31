Олег Матыцин: «Мы едины с Вьетнамом в неприятии политизации спорта, дискриминации спортсменов. Будем выступать единой командой в международном спортивном сообществе»

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом.

«Мы обсудили вопросы взаимодействия наших стран в области физической культуры и спорта. Наши активные действия направлены на укрепление сотрудничества со странами Тихоокеанского региона. С Вьетнамом нас связывает многолетние сотрудничество по подготовке кадров и участию обеих стран в соревнованиях на территориях наших государств.

Было отмечено, что мы едины в неприятии политизации спорта, дискриминации спортсменов. Мы будем выступать единой командой и в международном спортивном сообществе, утверждая принципы равноправия, принципы единства спортивного мира», – сказал Матыцин.

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