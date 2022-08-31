Кокорин перешел в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды

будет играть за киприский .

объявила, что отдала российского форварда в аренду клубу из Лимасола.

Ранее сообщалось, что «Арис» за время аренды выплатит Кокорину один миллион евро – чуть менее половины его зарплаты, сообщает «РБ Спорт».

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году 31-летний игрок выходил на поле в 2 играх в рамках чемпионата (в последний раз – в апреле), сыграв 22 минуты. Его статистика – здесь.