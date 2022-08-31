Матчи женского Евро-2022 смотрели 365 млн зрителей, 574 тысячи человек посетили игры. Это рекорды для женских ЧЕ

Женский Евро-2022 побил несколько рекордов по числу зрителей.

Турнир стал самым просматриваемым женским чемпионатом Европы за всю историю, сообщает УЕФА. В прямом эфире за матчами турнира суммарно следили 365 миллионов человек (учитываются просмотры на телевидении, в публичных местах и на стриминговых платформах).

Это более чем в два раза больше зрителей по сравнению с Евро 2017 года (178 миллионов человек) и на 214 % больше, чем на Евро-2013 (116 миллионов).

Финальный матч между сборными Англии и Германии в прямом эфире смотрели 50 миллионов зрителей по всему миру (финал Евро-2017 смотрели 15 миллионов).

Суммарно игры Евро-2022 посетили 574 875 человек, что также является рекордом для женских чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд, установленный в 2017-м, – 240 055 человек.

Финал женского Евро-2022 посетили 87 192 зрителя – это рекорд для мужских и женских чемпионатов Европы.

Число болельщиков женского футбола в Европе вырастет со 144 млн до 328 млн по прогнозу УЕФА. Коммерческая ценность вида спорта может увеличиться со 116 млн евро до 686 млн

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