Роналду предлагал исключить Магуайра из старта «МЮ» в феврале и хотел играть в паре с Кавани

Форвард в феврале выступил против Харри Магуайра.

По сведениям The Athletic, когда результаты манкунианцев пошли на спад, группа опытных футболистов, включая Роналду, и , обратилась к главному тренеру Ральфу Рангнику с предложением внести ряд изменений.

Так, португалец сказал, что ему нужно играть в качестве одного из двух нападающих, и предпочел бы, чтобы его партнером на поле был Эдинсон Кавани.

Также Роналду выразил мнение, что защитника следует вывести из стартового состава после серии неудачных выступлений. Рангник ответил, что считает такой разговор неуместным, поскольку капитан «МЮ» при нем не присутствует. Роналду же заявил, что Магуайр, по его мнению, является частью проблемы, мешающей команде добиваться успеха.

Утверждается, что некоторые из присутствовавших игроков впоследствии принесли тренеру извинения за этот разговор, почувствовав неловкость.