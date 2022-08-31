У Холанда 9 голов в 5 матчах в АПЛ за «Ман Сити». Форвард сделал хет-трик в игре с «Ноттингемом»

забил седьмой, восьмой и девятый голы в .

22-летний нападающий на 12-й минуте открыл счет в матче 5-го тура АПЛ против (3:0, первый тайм), а позже увеличил преимущество своей команды в счете, забив на 23-й и 38-й минутах. До этого норвежец забил гол в ворота «Ньюкасла» (3:3), в матче с «Вест Хэмом» (2:0) сделал дубль, а в игре с «Кристал Пэлас» (4:2) – хет-трик.

Подробную статистику Холанда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.