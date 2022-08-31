В АПЛ могут ввести ограничения для клубов на трансферные расходы и заработную плату. За нарушение могут снять очки или оштрафовать

В планируют ввести ограничения на траты клубов.

По информации The Times, лига может ввести лимит на трансферные расходы и выплаты по зарплатам.

АПЛ хочет принять меру, аналогичную лимиту от . В 2023 году в силу вступает правило от УЕФА, согласно которому могут тратить не более 70% от своих доходов за календарный год на зарплаты игрокам, трансферные выплаты и агентские комиссии. Доход от продажи футболистов позволит клубам тратить больше.

Премьер-лига хочет внедрить аналогичное правило, но с лимитом больше 70%, чтобы клубы могли тратить чуть больше. Предложение должно пройти согласование с клубами лиги.

В случае нарушения правил команды АПЛ могут быть наказаны штрафом или снятием очков – в зависимости от серьезности нарушения.