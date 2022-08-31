Вице-президент КХЛ: «Современному поколению классический хоккей тяжело дается, сидеть 2,5 часа у телевизора им трудно. Возьмем пример с Медиалиги, возможно»

Сергей Доброхвалов сообщил, что может взять пример с футбольной Медиалиги.

«Как я уже говорил, у нас сейчас стратегическая цель – более широкое привлечение тех, кто до этого не смотрел хоккей.

Для привлечения мы должны менять свой продукт – то, что мы показываем. К сожалению, современному поколению хоккей в классическом виде тяжело дается. То есть сидеть 2,5 часа у телевизора им тяжело, мы это видим.

Поэтому у лиги есть много планов по созданию около хоккейных продуктов. Например, турнир 3 на 3, очень динамичная игра. Также мы с коллегами обсуждаем создание подобных турниров.

Возможно, мы возьмем пример с Медиалиги или придумаем что‑то свое оригинальное. Тот же сериал «Молодежка» сделал вклад в развитие хоккея в стране.

Стратегия пишется, с 2023 года количество новой аудитории увеличится. Но эта аудитория, которую мы приведем, ее нужно удерживать, а это уже требует в том числе перестройки работы СМИ. Удержание аудитории – задача куда сложнее, чем ее привлечение», – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям.

Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве. Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3»